"Ragazzi che concerto!" - Rassegna musicale dei conservatori e scuole di musica della Lombardia

Il 12 Marzo per il terzo appuntamento di "Ragazzi che concerto!" si esibiranno sul Palco gli allievi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Puccini di Gallarate (VA). Musica da camera di Bach e Mozart, autori vari per coro polifonico. Per prenotarsi: www.consiglio.regione.lombardia.it (shortlink (https://goo.gl/11AByu) Per info: Donatella Modica tel. 02 67486358