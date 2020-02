Rassegna stampa – Silvia Senna in mostra a Milano

Il 1 Febbraio 2020 a Milano è stata inaugurata la mostra personale di Silvia Senna. Il luogo, la Galleria del Centro Artistico Rembrandt, ha accolto un pubblico particolarmente interessato, attento e raffinato.



Da parte mia, sento la necessità di ringraziare Silvia per avermi coinvolto nel giorno dell’inaugurazione, dove con il mio appassionato intervento critico spero d’aver offerto al pubblico una chiave di lettura delle opere esposte, sottolineandone la profondità concettuale che appartiene alla straordinaria ricerca espressiva dell’artista.



Ma il mio ringraziamento lo voglio rivolgere anche a tutto il pubblico che mi ha accolto con un calore e una cordialità davvero benefica, grazie grazie grazie. Grazie al dott. Marco Carminati, al dott. Ezio Alzani, e agli artisti presenti, Olga, Graziano e grazie infine per la simpatia, la professionalità e le immagini dell’evento a Giuliano Fornaro (Imaginaria).



Grazie a Eleonora e ad Arte Limpida per il concreto e straordinario aiuto nella comunicazione….

grazie a tutti,



a presto.



Alberto

