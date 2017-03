Da piazza Fontana a via Padova: rassegna cinematografica al Museo Interattivo del Cinema a Milano

Dal 12 aprile al 4 maggio 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana presenta "Gli anni difficili 1969-2017. Da piazza Fontana a via Padova": una rassegna organizzata in collaborazione con la Casa della Memoria di Milano in occasione della pubblicazione del libro di Alberto Crespi "Storia d’Italia in 15 film" (2016, Editori Laterza), in cui l’autore rilegge la storia d’Italia in quindici straordinari film (nella foto: da "Romanzo di una strage").

Le pellicole proposte nella rassegna raccontano i momenti più difficili della storia dell’Italia e della città di Milano, trasposti sullo schermo da registi in grado di comunicare il profondo rapporto che lega il cinema alla storia. Apre la rassegna, mercoledì 12 aprile alle ore 19, "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (1969) di Elio Petri, film che sottolinea l’ambiguo rapporto fra giustizia e potere, a cui segue un incontro con Alberto Crespi.

Il film sarà proiettato in pellicola 35 mm grazie alla collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Chiude la rassegna giovedì 4 maggio alle ore 17 il film "Buongiorno, notte" (2003) di Marco Bellocchio, che sarà presente in sala per un incontro con il pubblico. In allegato il comunicato stampa e qualche immagine dei film in programma.

Le proiezioni sono alle 17 tranne quelle del 12 aprile (ore 19) e del 26 aprile (ore 16.30). Biglietti: 5,50 / 4 euro.

Calendario completo:

Mer 12 aprile - Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Elio Petri, 1969).

Sab 15, Dom 16 aprile - Assalto al cielo (Francesco Munzi, 2016).

Ven 21 aprile - Diaz. Non pulire questo sangue (Daniele Vicari, 2012).

Sab 22 aprile - Il Caimano (Nanni Moretti, 2006).

Dom 23 aprile - Romanzo Popolare (Mario Monicelli, 1974).

Mer 26 aprile - Lamerica (Gianni Amelio, 1994).

Gio 27 aprile - Romanzo di una strage (Marco Tullio Giordana, 2012).

Sab 29 aprile - Il Divo (Paolo Sorrentino, 2008).

Dom 30 aprile - Milano, via Padova (Antonio Rezza, Flavia Mastrella, 2017).

Mar 2 maggio - Un eroe borghese (Michele Placido, 1995).

Gio 4 maggio - Buongiorno notte (Marco Bellocchio, 2003).