Rassegna "suonano i maestri"- Secondo appuntamento Sam and the black seas-duo

Continua la rassegna Suonano I Maestri,

che vede impegnanti alcuni degli insegnanti de L'amaca in esibizioni personali o condivise con altri musicisti.

Per il secondo appuntamento, avremo il piacere di ascoltare:

Sam and The Black Seas- Duo, Andrea Bianchi e Samuele Rampani

Nel 2015 l’incontro con l’etichetta londinese Atomic Fat porta la band in studio a registrare il primo disco, SILVER.

Nel manifesto del gruppo si trova il bel suono di strumenti acustici, melodie semplici ma intense e testi onirici.

Il 2016 e’ ricco di eventi con la pubblicazione di 4 singoli in formato digitale, ognuno dei quali accompagnato da un video ufficiale. La band è protagonista di numerosi concerti nei più noti locali della scena indie di Londra compresi l'02 Islington, The Garage, The Borderline, 93 Feet East e The Dublin Castle, riscuotendo interesse di pubblico e critica.

Scrivono di loro:

Blow up:

‘Sam and the Black Seas hanno fatto un disco bellissimo, classico e moderno allo stesso tempo.’

Il Manifesto:

‘Farebbero pensare a un gruppo che si muove in ambito folk, ma quando entrano in gioco le melodie estatiche del violoncello o della voce, la trama si inspessisce’

Music on Tnt:

‘un disco perfetto nella sua apparente semplicità.’

Sabato 3 Febbraio alle 19.30 - Via Plana 45, Milano.

Prenotazione Obbligatoria - Contributo organizzativo euro 5

info@lamaca.it

T.02 23057676 - 3450718730