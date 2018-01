Rassegna teatrale Circospazio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“CircoSpazio”, la rassegna teatrale di circo contemporaneo, realizzata in collaborazione con il circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo, torna in primavera con tre spettacoli: domenica 18 febbraio, domenica 25 marzo e sabato 28 aprile. Dopo il successo della rassegna autunnale, tornano le domeniche pomeriggio di circo come occasioni di spettacolo dal vivo per tutta la famiglia. Il primo appuntamento vedrà l’arrivo della compagnia spagnola Dondavel, che presenterà al pubblico milanese il suo “Le Fumiste”. Si può catturare un ricordo? Allo Spazio MIL i ricordi appariranno come l’eco di un momento e di un tempo passato, danzando e dialogando con le nostre emozioni. Ma al momento di afferrarne uno, il ricordo scivolerà via, svanendo come il fumo. Uno spettacolo evanescente, in cui Davel Puente, camminando in bilico su caraffe di vetro, creerà un’atmosfera immersa nella nebbia che saprà lasciare tutti con il fiato sospeso. La data seguente, domenica 25 marzo, il palcoscenico vedrà il ritorno del collettivo “CaosCaos Clan”, nato all’interno dello Spazio MIL. Dopo il successo autunnale della giro-performance “Ma… Arianna”, il gruppo torna con lo spettacolo inedito “Il’Aria”. Saranno in grado di sorprenderci ancora una volta? Gli spettatori, accompagnati da un duo molto stravagante, voleranno alla scoperta dell’aria. Tra sinuose acrobazie e divertenti numeri di giocoleria il pubblico sarà guidato in un percorso da vivere tutto con il naso all’insù. Grazie a giochi di luci ed ombre si avrà la sensazione di arrivare a toccare il cielo con un dito. Il terzo e ultimo appuntamento sarà invece serale: sabato 28 aprile alle ore 21.00 la prestigiosa compagnia francese Libertivore atterra allo Spazio MIL con un doppio spettacolo acrobatico per una serata indimenticabile. Hêtre, una danza aerea sinuosa e sensuale tra una giovane donna e il suo mondo interiore. Una riflessione sul bisogno di solitudine, tramite cui il pubblico verrà trasportato nel suo immaginario per catapultarsi in un mondo onirico. La seconda performance, Phasmes, si aprirà all’interno di una foresta, in cui due giovani danzatori acrobatici tra giochi d’equilibrio e d’improvvisazione faranno volare lo spettatore tra sogno e realtà in un universo d’illusione. Allo Spazio MIL, ormai importante punto di riferimento per il mondo circense della metropoli, torna anche il format dei laboratori “Giochiamo a fare circo”. Per due ore i bambini (dai 7 anni in su) potranno entrare in contatto con questo mondo unendo creatività e sperimentazione. Grazie a professionisti del mestiere, tra cui Andrea Brunetto della compagnia Madame Rebiné, i partecipanti trascorreranno dei pomeriggi insoliti, imparando alcune tecniche di base e accrescendo le proprie potenzialità. Il programma completo degli spettacoli e dei laboratori è disponibile sul sito www.circospazio.it e sulla relativa pagina Facebook. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02/36682271 – info@circospazio.it Ingresso a pagamento: biglietto intero 12€; biglietto convenzionato: 10€ (Soci Uniabita | Tesserati + TECA); biglietto ridotto 5€ (under 14 e over 65) e per i bambini sotto i 5 anni gratuito. Biglietti disponibili su http://www.vivaticket.it Parte del ricavato degli spettacoli verrà donato a Vidas https://www.vidas.it/