Rassegna teatrale "circospazio"

"CircoSpazio" è una rassegna di spettacoli dedicati al circo contemporaneo, già presentata da Spazio MIL nella primavera e nell'autunno del 2016 e che ora torna sabato 18 febbraio, sabato 11 marzo e sabato 1 aprile con tre performances ricche di acrobazie, movimenti, tensione e divertimento, sempre senza animali in scena. Queste tre serate vogliono essere l'occasione per riportare l'attenzione sugli artisti impegnati a trasformare e innovare l'idea di circo tradizionale. La rassegna sarà ripresa nell'autunno con altri tre spettacoli serali che offriranno al pubblico incredibile abilità, poesia e tanta allegria. A partire dal 18 febbraio, ogni due settimane, si avvicenderanno sul palco dello Spazio MIL compagnie e singoli artisti. Il primo appuntamento vedrà il ritorno della compagnia Madame Rebiné che presenterà al pubblico milanese il suo ultimo lavoro "Un eroe sul sofà": super Cosimo ha perso i poteri ed ora ha paura di tutto, spetta al suo fidato amico Aristòcane fargli coraggio ed aiutarlo a ritrovare la fiducia in sé stesso. Tra le mura di casa, alternando acrobatica, tip tap e musica, i protagonisti ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta di cosa davvero ci rende potenti superando ogni insicurezza. Nella data seguente, sabato 11 marzo, sul palcoscenico si esibiranno Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani con il loro emozionante "Sconcerto d'amore". La storia d'amore tra Nando e Maila è diventata un po' la solita solfa. Devono ritrovare il divertimento, ma come? Diventando musicisti capaci di trascinare tutti in un insolito mondo sonoro, dove gli imprevedibili strumenti dell'orchestra sono i tessuti aerei e il trapezio. Ecco che tra un'acrobazia e l'altra l' happy end si avvicina. Per la terza serata di sabato 1 aprile Giulio Lanzafame ci stupirà con "Tramp", versione completa e definitiva degli sketch presentati nel 2016 in occasione del festival Vita di Strada. L'armonia si nasconde dietro l'apparente caos sulla scena: tra gli oggetti, che sembrano posizionati senza criterio, si muove Giulio, un clown alla ricerca dell'accettazione da parte del prossimo. Lui sarà capace di conquistare il cuore di ognuno di noi dando vita ad uno spettacolo ricco di eventi comici, bizzarri, equilibrismi ed acrobazie. Lo Spazio MIL si candida a divenire un luogo di riferimento per il mondo circense della metropoli milanese non solo attraverso gli spettacoli serali, ma anche ospitando artisti che possano sfruttare lo spazio per prove e affinare le proprie tecniche, e proponendo al pubblico stage formativi. Il primo esperimento sarà sabato 22 e domenica 23 aprile con uno stage di "ruota Cyr": in quest'occasione Andrea Brunetto, componente della compagnia Madame Rebiné, diplomato alla prestigiosa scuola Le Lido di Tolosa, insegnerà, a principianti e non, l'approccio e le tecniche per maneggiare questo affascinante strumento. La rassegna Circospazio nel 2017 ha deciso di sostenere le attività di Vidas (http://www.vidas.it/) donando parte del ricavato degli spettacoli. Il programma completo è disponibile sul sito www.circospazio.it e sulla relativa pagina Facebook. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02/36682271 - info@circospazio.it Ingresso a pagamento: biglietto intero 12€; biglietto convenzionato 10€ (Soci Uniabita | Tesserati +TECA), biglietto ridotto 5 € (under 14 e over 65) e per i bambini sotto i 5 anni gratuito. Biglietti disponibili su VivaTicket : http://www.vivaticket.it/ita/location/spazio-mil/14371