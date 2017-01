Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Rassegna teatrale "Ridi e Sorridi": a Novate 4 nuovi spettacoli in arrivo Domenica 29 gennaio alle 17.00, parte al teatro Testori di Novate Milanese la terza edizione di Ridi e Sorridi, rassegna teatrale promossa dall'associazione Must di Saronno. Torna l'appuntamento domenicale con il teatro nel comune di Novate con una formula ormai consolidata: uno spettacolo al mese, di pomeriggio, con attori e compagnie attivi nel territorio. Si parte dunque il 29 gennaio con "Le madri" spettacolo tutto al femminile con Livia Bonetti e Elena Scalet, dove seguendo il filo dell'amicizia tra due trentenni, si arriva ad indagare il rapporto conflittuale con le loro madri e a riscoprire un affetto mai dimenticato. Domenica 19 febbraio è la volta dei "Seriamentecomici in tur", un pomeriggio dedicato al cabaret e alla comicità in tutte le sue sfumature. Si continua il 26 marzo con la prima de "Lo scherzo", commedia che porta gli spettatori in Sardegna, per una "vacanza" in cui non mancano i colpi di scena. Infine, il 30 aprile il compito di chiudere la rassegna spetta a "Mr. Bloom" e alla sua clownerie originale e inaspettata. Appuntamenti imperdibili per chi ama il teatro e per chi vuole sperimentare un pomeriggio diverso dal solito: gli spettacoli della rassegna "Ridi e Sorridi" offrono il miglior antidoto anche per la più uggiosa delle domeniche! Rassegna "Ridi e Sorridi" dal 29 gennaio al 30 aprile Sala Teatro Giovanni Testori Via Vittorio Veneto 18 - Novate Milanese (in allegato la locandina della rassegna) Info e prenotazioni: web: www.spaziomust.it/teatro/rassegna-teatrale-2017/ fb: www.facebook.com/SpazioMust/ ASSOCIAZIONE MUST 02.967.00.798 | 331.8854742 info@spaziomust.it www.spaziomust.it COMUNE NOVATE UFFICIO CULTURA 02.35473272/309 villavenino@comune.novate-milanese.mi.it www.comune.novate-milanese.mi.it