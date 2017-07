Rassegna teatro Sant'Andrea Milano

Il Teatro Sant'Andrea propone la sua ricca rassegna teatrale per la Stagione 2017/2018

La storia della Compagnia Sant’Andrea e del suo teatro ha inizio un secolo fa. Esattamente il 28 settembre 1913, giorno dell’inaugurazione dell’edificio che, almeno in parte, è lo stesso che accoglie oggi il teatro.

Nello stesso 1913 in Parrocchia è arrivato Don Pessina, figura che si è rivelata, col tempo, fondamentale per la crescita della Compagnia.

Il Parroco infatti, oltre ad incoraggiare lo sviluppo della Filodrammatica, si è messo in campo “sporcandosi le mani”, nel vero senso della parola: molte scenografie erano dipinte da Don Pessina stesso.

Come lui tante figure di rilievo si sono avvicendate nel corso di questo secolo e hanno contribuito a rendere il Teatro e la Compagnia quelle grandi istituzioni che sono ora. In questi cento anni la Compagnia, che ha cambiato più volte nome ma mai spirito, ha messo in scena diverse tipologie di testo. Partita come la “compagnia dell’oratorio” che metteva in piedi piccoli sketch domenicali (uno a settimana), si è evoluta, portando sul palco testi di rilievo, spaziando in ogni campo.



La sezione di testi più antica, che ha aperto la strada ad una lunga tradizione, è quella del “Milanese”: molti testi in dialetto milanese sono stati rappresentati sul nostro palcoscenico, primo su tutti il pluri-rappresentato ed acclamato “El Barchett de Boffalora”.

Anche i testi così detti “in lingua” hanno avuto il loro successo: ricordiamo “Tre topi grigi” (meglio conosciuto come “Trappola per topi”) di Agatha Christie, la prima rappresentazione per uomini e donne insieme, e anche “Rumori fuori scena”, una commedia brillante in tre atti che ha dato non poco filo da torcere ad attori e regista, rivelandosi un grande successo.

Negli ultimi vent’anni, la nostra Compagnia si è concentrata in particolare su testi di grande attrattiva: i MUSICAL. Nel ’90 il primo – riuscitissimo – esperimento: il famoso “Aggiungi un posto a tavola” e in anni più recenti “Grease”, immancabile pezzo d’arredamento per una compagnia che di musical ormai se ne intende.



Questi e molti altri testi hanno arricchito il nostro bagaglio e ci rendono una delle Compagnie amatoriali più antiche e, modestamente, apprezzate di Milano.