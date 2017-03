Ray Cashman blues from Nashville

RAY CASHMAN EUROPEAN TOUR 2017 - Blues Awards Nominee from Nashville - Ray Cashman, Blues Awards Nominee da Nashville, è considerato tra i maggiori esponenti del Deep Blues ed il suo nuovo album "Slow Drag", uscito a Novembre, è già un cult del genere. Cashman ha ottenuto la nomination ai Blues Grammy Awards per il suo lavoro "Texassippi Stomp" come miglior album tradizionale. Ray Cashman sarà accompagnato dalla sua band italiana con: Michele Biondi (chitarra). Federico Paoli (basso). Edoardo Vannozzi (batteria). per informazioni: Nidaba 339 347 7512