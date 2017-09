Immigrazione, terrorismo, razzismo: incontro a Rescaldina contro la paura dell'altro

Risposta condivisa al terrorismo internazionale e alla paura, a partire dai recenti fatti di Barcellona. E' il senso di un incontro interreligioso e interculturale organizzato a Rescaldina (Milano) dal Comune per la serata di giovedì 28 settembre (nella foto: la Marcia per l'Accoglienza a Milano, primavera 2017).

L'appuntamento - che darà il via al "Mese della Pace" - è all'Auditorium di via Matteotti alle 21 e si intitola "Più cultura, meno paura". I relatori dell'incontro sono Michele Cattaneo (sindaco di Rescaldina), Davide Bernocchi (cittadino di Rescaldina impegnato in Medio Oriente), don Antonio Rizzolo (direttore di Famiglia Cristiana), Paolo Pobbiati (già presidente di Amnesty International Italia) e Chridi Kalil Abdellatif (presidente del Centro Islamico di Saronno).

I relatori discuteranno del fenomeno del terrorismo, scindendolo da una sua presunta matrice religiosa come affermato nelle strade di Barcellona («il terrorismo non ha religione»), senza lasciare spazio ai luoghi comuni che generano paura del diverso e atteggiamenti razzisti verso "l'altro da noi", per etnia, religione e cultura.