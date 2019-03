Sabato 23 marzo 2019, CAM Garibaldi ore 15.30-20 l’evento contro culturale dell’anno: Reading dell’Infernale Tragedia, di & con Dana Ghetilieri.

A cura dell’Associazione Sherwood e della sociologa e scrittrice Daniela Danna, sarà presente l’Associazione Ebano.

Versi endecasillabi a rima concatenata per narrare la vicenda del salvataggio di Dana a opera di Saffo, che la conduce in un viaggio storico-filosofico a incontrare le moderne trasformazioni dei personaggi danteschi, in una visione del mondo ecologista, femminista e lesbica.

Saffo/Virgilio, Virginia Woolf/Beatrice, Erinni/ MaryWoolstonecraft-Olympe De Gouges-Louise Michel, Ulisse/Dossie Easton, Cerbero/Capitalismo e molti altri personaggi: da Christine De Pizan a Mary Daly, da Rosa Luxemburg ad Arundhati Roy, Alf Hornborg, Adrienne Rich, Audre Lorde, Beatriz Dimonio.

Info: www.danieladanna.it, danieladanna@hotmail.com

Corso Giuseppe Garibaldi, 27 Milano angolo Via Giorgio Strehler, 2

entrata e uscita libere

Una performance imperdibile! Parola di Saffo