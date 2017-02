Segnaliamo il quinto recital dell'Integrale delle 32 Sonate di Beethoven interpretate dal pianista Riccardo Schwartz in 8 concerti al Nuovo Teatro Ariberto, via Daniele Crespi 9, Milano. In programma le Sonate op. 13, op. 26, op. 79, op. 57 23 febbraio 2017 ore 20.45