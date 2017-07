"Red Bull Flying Bach": il 14 ottobre al Teatro Arcimboldi

Sabato 14 ottobre il Teatro degli Arcimboldi ospita Red Bull Flying Bach, lo spettacolo che combina la breakdance con la musica classica.

Note di Bach, suonate da un pianoforte e da un clavicembalo, si mischiano con beat elettronici, per dare il tempo a passi breaking come head spin, power move e freeze.

La crew dei Flying Steps, formata da ballerini quattro volte campioni del mondo, viene diretta da Vartan Bassil e Christoph Hagel.

Lo spettacolo arriva in Italia dopo tour sold out in Germania e rappresentazioni in 35 diversi paesi del mondo, per un totale di mezzo milione di spettatori.