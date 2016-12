Red Hot Chili Peppers: il 21 luglio all'Ippodromo di San Siro

Il 21 luglio 2017 i Red Hot Chili Peppers saranno all'Ippodromo Snai in occasione del Milano Summer Festival.

Con 80 milioni di dischi venduti I Red Hot sono considerati una delle principali rock band a livello mondiale. Nati a Los Angeles nel 1983 nel corso della loro carriera artistica attraversano generi come il funk, hard rock, heavy metal e punk per poi approdare a un peculiare sound pop rock e alternative. Le loro performance sono caratterizzate da una forte improvvisazione.

L'ultimo album del gruppo, The Getaway, uscito il 17 giugno 2016 per Warner Bros, ha debuttato al primo posto delle classifiche a livello internazionale. I biglietti per il 21 luglio sono in vendita su vivaticket.it.