"La regina della neve": il 4 maggio al Teatro Verdi

Giovedì 4 maggio al Teatro Verdi andrà in scena La regina della neve, di H.C. Andersen. Lo spettacolo, per bambini dai 4 anni, verrà proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Tra meravigliosi paesaggi naturali Gerda si mette alla ricerca dell'amico Kay, stregato e rapito dalla Regina della neve. Durante il viaggio per salvare il bambino il cui cuore è stato reso di ghiaccio, Gerda incontra diversi personaggi, impara a pensare con la propria testa, ma anche a chiedere aiuto.