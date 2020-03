Regione Lombardia concede il patrocinio a Dronitaly 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Negli scorsi giorni la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ha comunicato a Mirumir la decisione di concedere il patrocinio istituzionale di Regione Lombardia per Dronitaly Forum 2020, la manifestazione in programma il 17 e 18 settembre al Campus Bovisa del Politecnico di Milano. La concessione del patrocinio da parte di Regione Lombardia assume un valore molto importante, in un momento difficile che vede Milano e il territorio lombardo impegnate nella estenuante lotta al COVID-19. _____________________________________________________________ LA MANIFESTAZIONE Mirumir ha scelto il Politecnico di Milano come sede dell’evento, forte anche della collaborazione che, dal 2019, la vede partner dell’Osservatorio Droni del PoliMi (16° ateneo al mondo nella categoria Engineering & Technology per il QS World University Rankings 2019). La proficua collaborazione del PoliMI, PoliTO, Pic4Ser e SIFET e la partecipazione di rappresentanti di aziende ed enti di ricerca nazionali ed internazionali consentirà di avviare momenti di dibattito e confronto utili alla crescita del settore. Sviluppo del business, tecnologie abilitanti per utilizzi professionali, uso dei mezzi a pilotaggio remoto in scenari industriali e ambientali, cybersecurity e data protection saranno alcuni degli argomenti al centro del Forum. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito della manifestazione www.dronitaly.it