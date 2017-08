"Relax Your Body After tea": il 17 settembre al Dude Club

Domenica 17 settembre al Dude Club verrà ospitata Relax Your Body After tea, la serata che vede sul palco Sascha Funke.

Sascha Funke esordisce come deejay in club come Ostgut, WMF e Tresor. Il suo stile musicale attinge da e combina insieme techno, house, disco, wave, electro, cosmic e krautrock. Alcuni dei suoi brani, quali Brave e Mango, sono diventate vere e proprie hit per clubber.