Pierre Dupont è lieto di presentare Relazione di appartenenza, mostra conclusiva del progetto che ha coinvolto, per un periodo di sei mesi, giovani artisti italiani all'interno di due luoghi fondamentali per la storia del design italiano: l'Archivio Giovanni Sacchi e la sua Bottega. Gli artisti coinvolti sono stati invitati a frequentare e a vivere la Bottega e l'Archivio Sacchi entrando in dialogo con modelli, manifesti, progetti, disegni, fotografie e qualsiasi altro documento qui conservato. Moltissimi designer e architetti, tra cui Aldo Rossi, Marcello Nizzoli, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass jr e Marco Zanuso, hanno sviluppato e messo a punto i loro prodotti attraverso i modelli di Giovanni Sacchi. Uno spunto di riflessione durante i mesi di progetto è stato proprio il concetto di modello, allo stesso tempo astrazione e materializzazione di un'idea, oggetto che nasce con la finalità di diventare altro da sé. Gli artisti sono stati invitati a riflettere sullo spazio e sul tempo esistenti tra intuizione e realizzazione materiale di un'opera, con uno sguardo alla figura del modellista che, trasferendo un'idea in forme compiute, costituisce il ponte tra visione e produzione. Durante l'apertura della mostra, in data da definirsi, sarà ospitata la presentazione del libro Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea di Cristina Baldacci, edito da Johan&Levi.