'Remains', la mostra gratuita con installazioni fatte con capelli e sterco bovino scolpito

Si chiama 'Remains' ed è la personale dell'artista indiana Sheela Gowda, che include installazioni con metri di stoffa, sculture in sterco di bovino e pietre per la macinatura delle spezie. Fino al 15 settembre sarà possibile visitarla gratuitamente all'Hangar Bicocca.

In mostra le opere realizzate da Gowda dal 1992 a oggi, tra acquerelli, stampe e installazioni site-specific. Particolarità di 'Remains' sono i materiali utilizzati per realizzare le opere, che vanno dai capelli alle sostanze organiche, passanto per l'incenso, i pigmenti naturali e persino gli escrementi di mucca. Le installazioni sono presentate in stretto dialogo con l’iconica architettura delle Navate di Pirelli HangarBicocca.

L'artista

Classe '57, Sheela Gowda è considerata una delle più importanti esponenti di arte contemporanea indiana. Dopo aver studiato alla Ken School of Art e alla Visva-Bharati University (India), l'artista ha approfondito la sua ricerca sulla pittura al Royal College of Art di Londra. Creatrice poliedrica, Gowda spazia dal disegno alla scultura, passando per le installazioni su larga scala.

Al centro della ricerca dell'artista il processo di creazione e le tradizioni artigianali locali. Le opere di Gowda sono state esposte in numerose mostre personali in contesti e istituzioni internazionali, tra cui Ikon Gallery, Birmingham (2017); Pérez Art Museum, Miami; Para Site, Hong Kong (2015); Centre international d’art et du paysage, Vassivière (2014); Irish Museum of Modern Art, Dublino; Iniva, Londra (2011); Office for Contemporary Art (OCA), Oslo (2010). Sheela Gowda ha inoltre preso parte a importanti rassegne collettive, quali 31ma Biennale di San Paolo (2014); Prima Biennale di Kochi-Muziris (2012); 53ma Biennale di Venezia, 9a Biennale di Sharjah (2009).