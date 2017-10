"Remembering Chester": il 7 ottobre concerto gratuito per ricordare il fron-man dei Linkin Park

Sabato 7 ottobre all'Arco della Pace si terrà Remembering Chester, il concerto-veglia per ricordare Chester Charles Bennington, front-man dei Linkin Park scomparso quest'anno.

In scaletta tutti i brani più celebri della rock band californiana, da cantare e suonare con chitarre acustiche, violini e bassi acustici (e ogni altro strumento che non debba essere appoggiato al suolo). Non parteciperà alcuna cover band, perché saranno gli stessi fan del gruppo a ricrearne la musica. Regolamento sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Per maggiori info: rememberingchester@gmail.com.