Renato Zero in concerto al Mediolanum Forum di Assago. Orari e biglietti

Renato Zero, l'artista italiano più rivoluzionario di sempre, sta per tornare a stupire "la sua gente" con un nuovo tour dal 1° novembre nei principali palasport italiani con un grandioso show nel quale, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenterà dal vivo anche il nuovo album di inediti, in uscita a ottobre, “Zero il folle”.

"Il folle esprime il rifiuto di ogni autorità e si alimenta dei desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli" spiega l'artista "La Storia l’hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs. Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la giovinezza. L’elogio alla follia 500 anni dopo ha parole nuove e incontra il pentagramma. Perché, 500 anni fa come oggi, nessuna società, nessun legame potrebbe essere gradevole o duraturo se gli uni con gli altri non ci lusingassimo vicendevolmente col miele della follia».

Le date del tour

Queste tutte le date del tour:

1 novembre - PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

3 novembre - PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

4 novembre - PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

6 novembre - PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

14 novembre - Mandela Forum di FIRENZE

15 novembre - Mandela Forum di FIRENZE

18 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA

19 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre - Vitrifrigo Arena diPESARO

7 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre - Pala Alpitour di TORINO

15 dicembre - Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO

12 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO

18 gennaio - Palaseledi EBOLI

19 gennaio - Palaseledi EBOLI

23 gennaio - Palafloriodi BARI

25 gennaio - Palafloriodi BARI

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.