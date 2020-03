Restiamoacasa il covid-19 visto dalla gente comune iniziativa culturale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Quello che sta succedendo, l’emergenza Coronavirus, passerà nei libri di storia e un giorno i nostri nipoti leggeranno e studieranno quello che noi stiamo vivendo. La scrittura è un antidoto per eccellenza. Carta e penna aiutato a stemperare l’ansia e lasciano il segno concreto di un fatto. Ognuno di noi è testimone prezioso ma tutto questo bagaglio di emozioni, paure, ansie, speranze, va catturato, custodito e tramandato. L’invito è dunque alla scrittura: #restiamoacasa Diventiamo scrittori delle nostre emotività partecipando a questo contest culturale per far sentire la nostra voce. Prosa (breve racconto), poesia, fumetto (nel caso del fumetto tutto deve essere racconto in una tavola formato A4), disegno. Nel caso del racconto le regole sono: massimo 25 righe in Times New Roman 12 punti. Potrete inviare i vostri elaborati al nostro indirizzo mail (info@lasartoriadelleparole.it) senza dimenticare la liberatoria alla pubblicazione e l’autorizzazione all'utilizzo dei vostri dati. La partecipazione è libera e gratuita. Un comitato di lettura, il cui giudizio sarà insindacabile, leggerà gli elaborati e raccoglierà quelli ritenuti più meritevoli. Cosa faremo del materiale? Siamo ambiziosi ma restiamo con i piedi per terra. La prima mossa sarà la pubblicazione sul web in una pagina fb dedicata. A seguire organizzeremo una serata per leggere a voce alta gli elaborati selezionati: un modo per tornare a riunirci in luoghi che adesso sono “off limits”. Non fissiamo una data perché “navighiamo a vista” ma ci aggiorniamo strada facendo. Aspettiamo i vostri elaborati e #restiamoacasa (vento - Ph.LudoT)