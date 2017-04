Creare valore attraverso la costruzione di una rete d’impresa

La Commissione StartUp & Settori Innovativi dell'Ordine della Provincia di Milano in collaborazione con ASSORETIPMI ha organizzato il primo Corso sulle "Reti d'impresa" rivolto agli iscritti e NON. Pensare e agire in rete rappresenta ormai la prospettiva strategica per affrontare i mercati, sviluppare open innovation e creare opportunità di collaborazione tra imprese aumentando la capacità di penetrazione nei mercati internazionali, il valore del rating assegnato dagli istituti di credito e la possibilità di accedere a strumenti di finanza straordinaria. Durante lo svolgimento si creeranno occasioni di confronto e di dialogo tramite le testimonianze dirette di Manager di Rete e Imprenditori. Per info: http://my.foim.org/ISFormazione-Milano/creare-valore-attraverso-la-costruzione-di-una-rete-dimpresa-corso-93.xhtml