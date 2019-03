"Reverso Festival", il tributo alla disco music italiana, sabato 23 marzo in Santeria

Sabato 23 marzo torna la sesta edizione del Reverso Festival, festival di culto nonchè tributo alla disco music italiana.

Il festival

Il festival rappresenta un'occasione musicale per ricordare e attraversare la Milano dei tempi passati, con un racconto degli anni '80 e degli stravolgimenti culturali avvenuti durante quel decennio. Dalle 12 del mattino alle 3 di notte in consolle si esibiranno numerosi talenti futuri, realtà presenti e icone del passato, quelle figure che rendono la disco italiana una realtà contemporanea e rispettata in tutto il mondo e a cui con attenzione si ispira da sempre parte dell'elettronica internazionale.

Gli ospiti

Sul palco "Jolly Mare", Alexander Robotnick, "Cristalli Liquidi", Francisco, "Fred Ventura", L.U.C.A, "Uabos", Fabio De Luca, Dj Delorean e "Vinyladdicted". In 16 ore di evento "Reverso" mescolerà approfondimento culturale, party, food, 3 conferenze pomeridiane e una presentazione di un documentario in anteprima europea, con l'intento di dare voce a una delle storie di cui l’Italia deve esser maggiormente fiera.

Il programma

Il programma dell'intera giornata, organizzata da "Le Cannibale", è disponibile sulla Pagina Facebook dedicata.

Ingresso gratuito.