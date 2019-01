"Revolution The Beatles Musical": il 2 aprile al Teatro Nazionale

Martedì 2 aprile al Teatro Nazionale che Banca arriva Revolution The Beatles Musical, la storia dei Beatles descritta ed interpretata da una delle Tribute Band più famose in Europa "The Beatbox". Lo spettacolo, attraverso un format multimediale, ripropone i ricordi più celebri e le canzoni intramontabili di una delle band che ha fatto la storia d’Italia.

Lo show sarà quindi una vera immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.

Biglietti disponibili on-line.

Credit immagine