"Rex and the City": dal 22 marzo al 9 luglio al Mudec, gratis

Dal 22 marzo al 9 luglio al Mudec sarà possibile visitare gratuitamente Rex and the City - I sauri e noi (IV sec. a.C.- XX sec).

Il percorso espositivo parte dalle rappresentazioni dei grifoni alati del IV sec a.C per arrivare a personaggi come Godzilla, Dino dei Flinstones e T Rex dell'artista Gabo Bernstein, un gigante sgraziato in una metropoli moderna. Tre le sezioni che il visitatore può attraversare, tutte a mettere in evidenza il legame tra l'immaginario legato ai dinosauri e quello connesso a draghi, chimere e altre creature mitologiche.