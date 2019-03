LOVE LETTER to Marieda & Antonio

Un progetto di mail art per Casa Boschi di Stefano



Il Terzo Piano della Casa Museo Boschi Di Stefano riapre i suoi battenti martedì 26 marzo 2019 con la mostra "Love letter to Marieda&Antonio.Un progetto di mail art per Casa Boschi Di Stefano", un omaggio per il grande contributo al mondo dell’arte dato dai coniugi Marieda Di Stefano e Antonio Boschi. Sono esposte le opere degli artisti che hanno risposto alla call internazionale “Scrivici a Casa!” lanciata nel 2018 dall’Associazione culturale Arte da mangiare mangiare Arte.

La mail art, anche conosciuta con il termine di arte postale, è nata come movimento artistico popolare che divulga attraverso il servizio postale opere di piccolo formato come lettere, disegni, cartoline, creando una connessione tra mittente e destinatario. La mail art diventa arte in seguito alla sua spedizione.

In occasione dell’inaugurazione della mostra si terrà una riflessione intorno alla storia dell’arte postale con la partecipazione di Maria Fratelli (direttrice dell’Unità Case Museo del Comune di Milano), Ruggero Maggi (artista e storico della mail art), Ornella Piluso (direttrice artistica di Arte da mangiare mangiare Arte) e Monica Scardecchia (curatrice MAF Museo Acqua Franca). Inoltre, in sintonia con lo spirito ludico di Arte da mangiare mangiare Arte, lo chef e artista Cesare Marretti presenta in questa occasione il boccone d’arte “Cioccolato d’autore”.

Artisti che hanno risposto al progetto internazionale di mail art:

Lucia Abbasciano - Italia, Sabela Baña – Spagna, Donatella Baruzzi – Italia, Giuliana Bellini – Italia, Pedro Bericat – Spagna, Maria Alejandra Besozzi – Argentina, Giovanni Bonanno (Studio Parco Verde) – Italia, Ornella Bonomi (LellyBM) – Italia, Gianfranco Brambati – Italia, Renata Brenta – Italia, Joachim Buchholz – Germania, Annamaria Buonapace – Italia, Rosa Bussadori – Italia, Leonide Campora – Italia, Mustafa Cevat Atalay – Turchia, Colla V, Nicolas de la Casiniere – Francia, Pilar Dominguez – Cile, Anna Evangelista – Canada, Gretel Fehr – Italia, Rossana Fiorini – Italia, Claudio Gavina -Italia, Davide Genna – Italia, Mario Giavino – Italia, Rachel Gociol – Argentina, John Held jr.– USA, Piroska Horváth – Austria, Tim Hutchings – USA, Gerard Lange – USA, Paul LeRoy Gehres Aka “King of Art” MFA -Florida, Maya Lopez Muro – Argentina, Laura Maggi – Svizzera, Ruggero Maggi – Italia, Dritan Mardodaj – Albania, Anja Mattila - Tolvanen (Finlandia), Patrick Anderson McQuoid & Maina Miletic – Irlanda, Cesare Marretti – Italia, Ramona Palmisani – Italia, Joey Patrickt – California, Edy Persichelli – Italia, Antonella Prota Giurleo – Italia, Etta Rossi – Italia, Kia Ruffato – Italia, Manuel Ruiz Ruiz – Spagna, Felicia Salazar Quirós – Costa Rica, Francisco Sánchez Gil – Spagna, Sergio Sansevrino – Italia, Mavi Saraò – Italia, Roberta Savolini – Italia, Maurizio Schenini – Italia, Lars Schumacher – Svizzera, Susanne Schumacher – Germania, Elena Sellerio – Italia, Raffaella Simone - Italia, Giovanni e Renata StraDA DA – Italia, Studio Pace 10 – Italia, Paul Tiililä – Finlandia, topylabrys - Italia, Giuseppe Luca Torraco, Silvia Venuti – Italia, Ada Eva Verbena – Italia, Rosanna Veronesi - Italia, Franco Vertovez – Italia, Antonia Vittadello – Italia, Michael Wagner – Germania, Simon Warren – UK, Annadomenica Zucconi – Svizzera.

La mostra ideata è progettata da Ornella Piluso con la curatela di Monica Scardecchia, è promossa dall’Associazione culturale Arte da mangiare mangiare Arte, nata a Milano nel 1996 presso la Società Umanitaria su progetto della scultrice topylabrys. L’Associazione e gli artisti che ne fanno parte indagano le tematiche dell’Ambiente e dell’Alimentazione, approfondendo con fantasia e innovazione il ruolo e il significato dell’alimentazione nel percorso di vita dell’uomo.