La Sala Rossa di Villa Arconati riapre il 5 maggio con una cena ottocentesca

A Villa Arconati sabato 5 maggio la Sala Rossa riapre, dopo il restauro, con una cena ottocentesca.

Le tavole della Sala verranno imbandite con i fasti del XIX secolo e una carta che propone piatti scelti dai ricettari delle grandi famiglie dell'epoca. L'atmosfera sarà quella degli anni '80 dell'Ottocento, un periodo dinamico e proiettato verso il futuro, tra innovazione sociale, politica e gastronomica. Ad animare la serata i figuranti in abito d'epoca e la musica di accompagnamento.

Nel menù: Aperitivo alla patriottica, Trionfo di sfizi gastronomici, gran fritto di verdure all’italiana, piccoli canapè all’italiana, prosecco, servizio di dispensa, vellutata alla Gonzaghesca, crema di zucca mantovana con ricotta di pecora e briciole di amaretto, Risotto alla Cavour (cotto nel Barolo e mantecato con rosmarino, Parmigiano Reggiano e burro di centrifuga), Arrosto alla Vittorio (filetto di maiale in crosta di pancetta su crostone di pane sciapo con salsa mele e patate allo zafferano), Torta Gigia (torta realizzata in onore della padrona di casa crostata d’ananas con coulisse di fragole), Pinot grigio, Dolcetto Pirovano, acqua e caffè.

Posti limitati, prenotazioni obbligatorie all'indirizzo segreteria@villaarconati.it, specificando un nominativo di riferimento, numero di posti richiesti, età dei partecipanti, recapito telefonico. Al momento della prenotazione è richiesto un versamento del 50% dell’importo tramite bonifico bancario intestato a New Team Banqueting – IBAN IT03E558451460000000000436 | Gruppo BIPIEMME Agenzia di Lomazzo con causale “Cena Ottocentesca”. Sarà possibile disdire la propria prenotazione entro e non oltre sabato 28 aprile p.v. data entro la quale l’acconto sarà rimborsato al netto di 10 euro a persona per le spese di gestione.