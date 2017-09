Festa per la riapertura di Antica Focacceria San Francesco di via Panfilo Castaldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una festa di quartiere con il meglio dello street food siciliano per festeggiare la riapertura dell’Antica Focacceria San Francesco di via Panfilo Castaldi 37. Giovedì 14 settembre, dalle ore 19, il ristorante situato nel cuore di Porta Venezia riaprirà le porte con una festa che coinvolgerà l’intero quartiere, con gazebo posizionati sulla strada per un evento aperto a tutti e gratuito.

Il restyling accurato ha reso ancora più accogliente il locale che si ispira alla storica Focacceria di Palermo, coniugando la funzionalità e l’essenzialità e con la conservazione dei tratti più tipici che richiamano immediatamente l’originale palermitano.

L’inaugurazione di domani vedrà come autentici mattatori della serata il gruppo “Sicily Swing”, gruppo di musicisti agrigentini, provenienti da estrazioni musicali diverse ma tutti accomunati dalla passione per lo swing e lo ska. Nel corso della serata, sarà offerto al pubblico una serie di assaggi delle specialità di Antica Focacceria San Francesco: pani cà Meusa, arancine, panelle, cazzilli, crocchè, e ancora il celebre polpo da passeggio e i fantastici “babbaluci”. E per finire, non mancheranno i dolci della tradizione tra cui i famosi cannoli e il gelo di mellone.