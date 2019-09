Ricardo Villalobos ai Magazzini Generali

MAGAZZINI GENERALI

Club Nation



presentano

Ricardo Villalobos



❏ Riserva un tavolo / Reserve a table

+39 3294054580 (whatsApp)



❏ Soundsystem: L-Acoustics



Ricardo Villalobos è uno degli artisti più influenti e importanti della musica elettronica, le sue produzioni spaziano della Tech-House alla Minimal-Techno senza mai essere banali. Oggi Ricardo Villalobos incarna tutto ciò' che la Dance Elettronica Underground di qualità' è riuscita a costruire in questi ultimi 20 anni. Le sue performance diventano un rito collettivo che si consuma nei migliori club e festival mondiali. Non avremmo pensato di aprire in modo migliore la stagione che sancisce i 25 anni di Magazzini Generali.