Riccardo Gusmaroli in mostra presso babs art gallery a Milano

BABS Art Gallery presenta la nuova collezione di gioielli dell'artista Riccardo Gusmaroli. Quella dell'artista veronese Riccardo Gusmaroli è una ricerca concettuale incentrata sull'impulso dell'uomo verso l'esplorazione di nuovi territori, idealmente rappresentato come un vagabondare ellittico e spiraliforme nei meandri dell'immaginazione. La volontà dell'artista di capovolgere i parametri di misurazione dello spazio, di immergere lo spettatore in una dimensione libera dai condizionamenti culturali, gli permette di riattivare lo spazio stesso da un punto di vista estetico di estrema delicatezza formale, grazie alla ripetizione di moduli iconografici. Le barchette di carta, le costellazioni, i fori dei crateri vulcanici che sulla tela rappresentavano il suo tentativo di sconfinamento oltre la bidimensionalità, assumono nuovi significati nella collezione di gioielli realizzata per BABS Art Gallery. Vernissage marted' 12 novembre 2019 ore 18:30 Orari Lun – Ven / 10.00 – 18.00 Disponibilità per altri orari su appuntamento Contatti +39 0287338370 +39 3479350394 info@babsartgallery.it www.babsartgallery.it