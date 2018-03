Riccardo Maffoni live al Ghe Pense mi giovedì 22 marzo

Giovedi 22 marzo al Ghe Pense Mi di Milano, il live del celebre cantautore Riccardo Maffoni.

L'artista bresciano è tornato con il singolo "Faccia" che precede il nuovo album in uscita ad aprile, prodotto e arrangiato dallo stesso Riccardo e da Michele Coratella.

"Faccia", che è la titletrack del disco, è una ballata rock, con un ritmo medio lento caratterizzato da una batteria molto presente che accompagna il cantato, quasi come una sorta di cammino, lento, profondo, costante. Le parole sono un susseguirsi di immagini e la faccia è forse più una metafora legata alla vita, legata alle varie situazioni che si affrontano tutti i giorni, in ogni ambito.

Riccardo Maffoni ha supportato artisti come PFM, Nomardi, Francesco Renga, ha aperto i concerti di Van Morrison ed è anche supporter per Alanis Morissette, Elliott Murphy e Garland Jeffreys. Nel 2000 ha ricevuto il “Premio Piero Ciampi, Città di Livorno, Omaggio a Stefano Ronzani” e ha trionfato al Festival di Castrocaro (2002) nonché partecipato al Festival di Sanremo 2006 nella sezione giovani. Nel giugno 2010 ha intrapreso un mini tour negli Stati Uniti e tra il 2013 e il 2015, prima di iniziare a lavorare al nuovo album,si è esibito in due speciali concerti nelle carceri di Mombello e Verziano della città di Brescia.



Inizio h.21:00

Ingresso libero