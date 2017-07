Richie Kotzen suonerà dal vivo al Magnolia lunedì 4 settembre.

Il chitarrista hard-rock americano si appassiona al rock e alle chitarre elettriche a soli sette anni. A 21 è in tournée con i Poison, per poi uscirne ed entrare nei Mr. Big. Kotzen è noto per il suo stile tecnico, peculiare e veloce.