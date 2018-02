Ricostruire dopo il Jobs act 23 febbraio Milano

Convegno pubblico per riflettere su cosa fare nella prossima legislatura per contrastare la deriva neoliberista del diritto del lavoro, anche se non è indicato in copertina sarà presente per tutta la durata del convegno la Presidente della Camera Laura Boldrini. L'evento permette di ricevere gli accrediti dell'Ordine degli Avvocati.

Ufficio Stampa per eventuali richieste di interviste: Valeria Tancredi 3385981569

valeriatancredi@gmail.com