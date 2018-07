Ride bene chi ride... insieme!

Renato Converso e Duilio Martina per Una Mano alla Vita Onlus



Sabato 22 Settembre 2018 alle ore 21:00 presso il Centro Asteria in Piazza Francesco Carrara 17 a Milano, si esibirà un autentico pezzo di storia del cabaret italiano - Renato Converso - a sostegno dei progetti di Una Mano alla Vita Onlus che fornisce a titolo completamente gratuito a pazienti inguaribili assistenza, domiciliare e in hospice, e attività di medicina integrata – pet therapy, musicoterapia e arteterapia.

Dopo quarant'anni di carriera, tra Derby Club e la Corte Dei Miracoli (il suo locale che è stato riferimento per il cabaret milanese e per i comici che hanno poi calcato le scene televisive), Converso resta l’ultima vera maschera della commedia dell'arte che incanta le platee coi suoi monologhi a metà tra risata schietta, piccole malinconie e arte del quotidiano. Un volto segnato che riesce a farti ridere con uno sguardo o un sopracciglio alzato, una comicità sempre popolare ma che a volte diventa altissima, insomma un artista che riesce a conquistare col suo linguaggio universale un pubblico di tutte le età. Sarà accompagnato da Duilio Martina con il suo cabaret delicato ed intelligente ma al tempo stesso assolutamente comico in cui alterna personaggi (tra i più conosciuti lo spassoso giovane extracomunitario Abdul Azizi) a monologhi in prima persona.



Vi aspettiamo per ridere insieme e dare sostegno alle attività di Una Mano alla Vita Onlus.



Biglietto Unico Numerato: 15€



PER PREVENDITA BIGLIETTI CONTATTARE: Tel. 0233101271 - Email: umav@unamanoallavita.it



Maggiori informazioni su: www.unamanoallavita.it