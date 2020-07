Navigli, arriva un nuovo spazio nell'area del Mercato Metropolitano: ingresso gratis

Apre il 15 luglio presso l’Ex Scalo Ferroviario di Porta Genova Ride Milano, nuovo hub culturale che ospiterà numerosi appuntamenti di arte, cinema e teatro, oltre ad attività per famiglie ma anche ristoranti, cocktail bar, concerti, e mercatini.

L'area del Mercato Metropolitano

Nell’area che durante Expo aveva ospitato il Mercato Metropolitano, un gruppo di giovani imprenditori provenienti dal mondo dello spettacolo e degli eventi darà vita a Ride Milano, un progetto patrocinato dal Comune di Milano - Municipio 6, con l’obiettivo di far ripartire il mondo dell’intrattenimento, duramente colpito negli ultimi mesi, offrendo nuovi spazi e opportunità.

Un grande progetto che ha permesso di riqualificare gli oltre 5.000 metri quadrati dello scalo ferroviario, fornendo soluzioni intelligenti e funzionali, mirate ad evitare gli assembramenti non controllati del pubblico e, allo stesso tempo, adeguate a valorizzare il piacere dello stare insieme in sicurezza. Si tratta di un vero e proprio villaggio nel cuore pulsante della città, concepito per offrire ai cittadini un nuovo posto in cui rilassarsi, gustare ottimo cibo, sorseggiare un drink ascoltando buona musica e curiosare tra gli stand di artisti ed espositori.

All’interno dell’area trovano spazio 2 palchi, dove si alterneranno performance di artisti contemporanei, musica dal vivo, spettacoli di cinema serale e dj set in cuffia, oltre a stand-up comedy e rappresentazioni teatrali realizzate in collaborazione con il Municipio 6 della città di Milano.

I primi appuntamenti

Tra i primi appuntamenti in palinsesto la performance di Max Casacci, chitarrista e fondatore dei Subsonica, con il suo progetto "Urban Groovescapes e Suoni del Pianeta" che, con o senza l’utilizzo di strumenti musicali, trasforma i suoni delle città e della natura, dell’acqua, dell’aria e delle pietre in puro groove; poi sarà la volta di Giorgieness, voce femminile dell’indie-rock italiana che ha suonato con Savages, White Lies, The Kook; di Bianco, musicista e cantautore torinese che vanta collaborazioni con Levante e Max Gazzè, e del poetry slammer Simone Savogin, tre volte campione Nazionale LIPS e finalista ad Italia's Got Talent 2019, che presenterà il suo ‘Scriverò finché avrò voce’.

Il Wunder Mrkt

Ospite d’eccezione il Wunder Mrkt che, con il nuovo format di temporary market e una selezione dei suoi migliori espositori, proporrà un universo di meravigliose creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti d’arte e design, attivo dal 15 luglio al 4 agosto e dal 24 agosto all’11 ottobre.

Gli eventi per i bambini

Grande attenzione è stata rivolta anche alle famiglie con bambini; è nato così il Funny Sunday, un appuntamento settimanale con artisti di strada e film d’animazione dedicato ai più piccoli.

Gli amanti del gaming avranno una serata tutta loro: il lunedì. Spazio quindi ai giochi da tavolo, con tornei, presentazioni, anteprime delle novità autunnali, ma anche giornate dedicate alla creatività con giochi inediti.