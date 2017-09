"Riders10": il 10 settembre i Navigli vengono invasi dalle moto, tra installazioni, musica e giochi

Riders10, la manifestazione organizzata da Riders Magazine per festeggiare il decimo compleanno della redazione, domenica 10 settembre arriva sui Navigli -tra Alzaia Naviglio Grande e Ripa di Porta Ticinese- con tantissime iniziative a tema motociclistico, tra mostre, cortei di moto, musica e installazioni.

Il festival, che vede aderire i locali della zona, è caratterizzato anche da dimostrazioni artistiche e un'area food. Tra gli ospiti speciali dell'evento: la cantautrice Nina Zilli, l'attore Francesco Montanari, la conduttrice e cantante Andrea Delogu, il customizzatore El Solitario e il fotografo e regista Dimitri Coste. In programma anche un flash mob a sorpresa, promosso da Move (domenica).

I festeggiamenti iniziano già venerdì 8 settembre con: un'esposizione delle migliori moto di tutti i brand vicini a Riders Magazine; una mostra fotografica delle copertine e delle più appassionanti storie del magazine; un Warm Up Party da Sugar (Ripa di Porta Ticinese, 79, su invito, anche sabato 9).

L'evento più grande, ad ogni modo, si svolge domenica dalle 10 alle 24. In agenda: una Riders Lounge, allestita su un barcone del Naviglio e comprendente una mostra a cura di Bosch e una postazione per giocare al nuovo videogame di MotoGP di Milestone; l'apertura al pubblico della redazione di Riders (in Via Alessandria, 8); concerti serali alla Riders Lounge in compagnia di The Bluemood (19), Vittoria and the Hyde Park (20) e Le Vibrazioni (21); palco aperto al pubblico per Three Minutes Hero, uno spazio per raccontare un momento della propria vita in cui si è scelto di seguire una passione (in regalo per i partecipanti interfono o navigatori); Slow Motion Race, una gara di lentezza in cui l'obiettivo è riuscire a non fare spegnere la propria moto senza usare né freni né piedi; diretta del Motomondiale, in collegamento da Misano al Mercato Metropolitano, e in alcuni dei locali nell'area della festa; 10 Special, una sfilata delle migliori moto parcheggiate sui Navigli; e un set fotografico per immortalarsi sulla copertina della rivista grazie agli scatti dei fotografi ufficiali.