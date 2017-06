Riflessi d’inchiostro e luce al photofestival 2107 di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà la prestigiosa sede del Touring Club Italia a Milano ad ospitare la prima assoluta del nuovo progetto di Massimo Cangelli. Il fotografo, dopo un incidente stradale che lo ha costretto al coma e a lunghi mesi di riabilitazione, ha trovato nella voglia di tornare a fotografare la giusta forza per ricominciare a vedere la vita con occhi diversi, ed ha deciso di raccontare tutto questo attraverso un fotoracconto perfezionato dalle parole di Anna Paola Lacatena. Alla presentazione prenderà parte la presidente dell' AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. Questo libro nasce per raccontare la paura e la voglia di ricominciare. Dal sogno di un bambino a quello di un adulto, Massimo si racconta ripartendo da ciò che è stato per provare a somigliare ancora al sogno di sé. Dalla prima macchina fotografica a quella ben più complessa del professionista, Massimo prova a rendere partecipe il lettore di un processo di stampa che non può non passare attraverso il buio di camere oscure. Scavando nella propria esistenza e in un archivio di fotografie lungo una vita, dona al lettore incontri, storie, luoghi, sentimenti per regalargli la sua istantanea più bella: la speranza di una fotografia ancora da scattare. "Il percorso dell'esistenza umana è per ognuno una continua alternanza di chiaro-scuri. Esattamente come la fotografia. Un variegato susseguirsi di luci e ombre, morbide o forti, dense o appena sfumate, in grado di mettere in scena le sfaccettature della realtà, il quotidiano pulsare del mondo in cui ci troviamo." Dalla prefazione di Maurizio Cavalli, Presidente dell'Istituto Italiano di Fotografia Il progetto è stato sostenuto dall' AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, S.I.Fi.R. Società Italiana Fisioterapia e Riabilitazione, A.I.FI. - Regione Lazio Associazione Italiana Fisioterapisti e IIF Istituto Italiano di Fotografia. Massimo Cangelli è nato il 6 dicembre 1973 a Bisceglie. Si è formato come fotografo all'Istituto Italiano di Fotografia. Oggi vive a Roma e continua la sua attività artistica presso la società GruppoCreativo, di cui è cofondatore. Ha vinto concorsi nazionali e partecipato a progetti in qualità di direttore della fotografia e regista video, questo è il suo primo libro. Anna Paola Lacatena è nata a Taranto nel 1968. Sociologa, giornalista pubblicista, già direttore del Servizio Socio Sanitario, è dirigente presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Riflessi d'inchiostro e luce vi aspetta alle ore 18 presso il Touring Club in Corso Italia per condividere con voi la sua esperienza. Contatti: Ufficio stampa Piani Paralleli Mail: presspianiparalleli@gmail.com tel 3473612014 - Mariablu Pagina Facebook: Riflessi d'inchiostro e luce goo.gl/QHK9Qc Hashtag #riflessidinchiostroeluce #bricioledargento