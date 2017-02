La riforma del credito cooperativo: tra aggregazioni e identita' territoriali

La Legge 49/2016 ha riformato il sistema del Credito Cooperativo italiano, con l'obiettivo di una maggiore integrazione delle oltre 300 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen (BCC) e di un'adeguata rispondenza ai nuovi mercati e alle norme collegate all'entrata in vigore dell'Unione Bancaria. Il percorso di trasformazione in atto, quindi, porterà a un nuovo modello organizzativo dove dovranno convivere dimensione locale ed europea, in modo che le BCC restino autonome, cooperative, locali, ma inserite in un sistema più efficiente. Per affrontare questi temi cruciali CreaRes (Centro di Ricerche su Etica e Responsabilità Sociale - Università dell'Insubria), E.di.va (Etica,Dignità e Valori, Associazione Stakeholders Aziende di Credito Onlus) e Fondazione Culturale Ambrosianeum organizzano una TAVOLA ROTONDA VENERDÌ 10 MARZO 2017, ORE 17.00 - 19.30 dal titolo "LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO: TRA AGGREGAZIONI E IDENTITÀ TERRITORIALI" che si terrà nella sede della FONDAZIONE CULTURALE AMBROSIANEUM Via delle Ore, 3 - Milano (MM Duomo) PROGRAMMA: Apertura dei lavori - Introduzione ore 17.00- Prof. Adriano PROPERSI, Vice Presidente Fondazione Ambrosianeum. Intervengono: • Alessandro AZZI, Presidente del Consiglio di Amministrazione Federazione Lombarda delle BCC: L'importanza delle istituzioni associative per il rilancio del credito cooperativo in Italia. • Andrea NUZZI, Responsabile Istituzioni Finanziarie Cassa Depositi e Prestiti Spa: Quale ruolo degli investitori istituzionali per il rilancio del nostro sistema bancario a servizio dell'economia reale? • Giuseppe SOPRANZETTI, Direttore Banca d'Italia - Sede di Milano: Credito cooperativo e banche: prospettive e speranze per l'Italia. • Bruno TABACCI, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione): Linee e principi della riforma per la valorizzazione del credito cooperativo. Modera: Gianni VERNOCCHI, Presidente di E.Di.Va. Conclude: Cristiana SCHENA, Vice Direttore CreaRes. Ai lavori parteciperanno alcuni studenti dell'Università dell'Insubria di Varese, al fine di offrire alle giovani generazioni un opportuna occasione di formazione ai valori dell'economia, del credito e della buona finanza. INFORMAZIONI: Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum 02.86464053; www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org STAMPA: Alessandra Rozzi; 02.86464053; 339.1363491; comunicazione@ambrosianeum.org