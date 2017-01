"La Rinascente, cento anni": dal 23 maggio a Palazzo Reale

Dal 23 maggio al 24 settembre a Palazzo Reale si terrà La Rinascente, cento anni.

A un secolo dal momento in cui Gabriele D'Annunzio ideò il nome per gli storici grandi magazzini milanesi, una mostra a cura di Sandrina Bandera e Maria Canella ne presenta la storia. La Rinascente come testimone dei grandi cambiamenti economici e sociali di cui risentirono tanto la moda quanto il design.

Ad accompagnare l'esposizone la proiezione di film e testi di poeti e scrittori quali D’Annunzio, Quasimodo, Gadda, Zavattini e Calvino.