Rinoceronti a Milano

di Daniel Faker #RinocerontiaMilano Il motivo di questa anomalia è allo studio ma da una prima ricerca effettuata dal Anima Institute of Mombasa, pare che il cambiamento climatico abbia causato un disorientamento generale nei quadrupedi, originando un comportamento anomalo in particolare sulle specie cornute, portando queste povere bestie ad una transumanza atipica. Non è il primo caso, già a metà del secolo scorso era comparso un Hippo blu, socievole e molto caro ai neonati, famoso al punto che una nota società l’aveva adottato come testimonial dei propri prodotti. Ma tornando al nostro Rinocyan, un’equipe di esperti sta effettuando i controlli sull’animale per valutarne lo stato di salute. Un primo referto conferma la sua instabilità orientativa, una sorta di labirintite che potrebbe acutizzarsi sino a manifestare sulla pelle una variegata colorazione puntiforme. Nel frattempo, per chi lo volesse vedere da vicino, l’esemplare di Rinocyan sarà presente la sera del 14 giugno presso il foyer dell’auditorium Testori in Piazza Città di Lombardia. Per fare un selfie con Rinocyan basterà donargli un cardo di cui è ghiotto. Condividete le vostre foto con gli hashtag #rinocerontiamilano #rinocyan --- Durante la Serata di Premiazione della XXIII edizione del Premio Mediastars, che si terrà il 14 giugno presso il palazzo della Regione Lombardia, NET-UNO ritirerà il premio di categoria per l’app Experience Gate, vincitrice nella sezione innovazione come I^ classificata: un’app in grado di trasformare la carta in una vera e propria esperienza virtuale. Inoltre l’App sarà di supporto alla manifestazione, consentendo la visualizzazione di contenuti digitali e interattivi, attraverso le immagini del catalogo dell’evento. Verrà interamente animata anche una brochure che presenta una selezione delle opere dell’artista Carlo Pasini, opere che verranno fisicamente esposte all’ingresso dell’Auditorium Testori. Tra queste spicca il rinoceronte in dimensioni reali ed è per questo motivo che alleghiamo la news “RINOCERONTI A MILANO” e alcune immagini. (Carlo Pasini è un artista che ama sfidare l’impossibile e crede fortemente nell’utilizzo di materiali non canonici grazie ai quali mette in scena un universo magico). La serata di Premiazione Mediastars si terrà venerdì 14 giugno 2019 presso l’Auditorium Testori – Sede Regione Lombardia (orario 18.30- 22.30 - ingresso esclusivamente riservato ad inviti nominali).

