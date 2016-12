Riparte dal 17 gennaio con il Ron Seguin trio la rassegna "jazz in cantina" alla cantina scoffone di Milano

MILANO - Dopo la pausa natalizia, torneranno gli appuntamenti con la musica dal vivo alla Cantina Scoffone di Milano, il ristorante di via Pietro Custodi 4, in zona Ticinese, che da diversi anni organizza tutte le settimane la rassegna "Jazz in Cantina", con la direzione artistica di Mirko Fait. Il primo concerto jazz del nuovo anno è in programma martedì 17 gennaio (ore 21.30, ingresso libero; tel. 02.36532445), quando si esibirà il trio del contrabbassista canadese Ron Seguin: con il musicista nordamericano (che nel corso della sua brillante carriera ha collaborato con diversi artisti italiani e con big di fama internazionale quali Steve Grossman, Dave Liebman, Enrico Pieranunzi, Antonio Faraò, Keith Copeland, Sonny Greenwich, Billy Cobham, Maurizio Giammarco, Piero Odorici, Bobby Watson, Flavio Boltro, Pat LaBarbera, Terry Clark, Peter Leitch, Mitchel Forman, Dewey Redman e Sam Noto) suoneranno il pianista Antonio Zambrini e il batterista Ettore Fioravanti. La settimana successiva, martedì 24 gennaio, sarà la volta di un altro trio, quello capitanato da Guido Bombardieri, tra i più apprezzati sassofonisti e clarinettisti della scena italiana. Con Bombardieri si esibiranno Angelo Cultreri all'organo hammond e Gionata Giardina alla batteria: in scaletta alcuni dei più noti standard della storia del jazz. Per l'ultimo concerto in programma nel mese di gennaio, martedì 31, riflettori puntati su Di Vi Kappa 3, formazione composta dalla cantante Kathya West, dal chitarrista Valerio Scrignoli e dal bassista (e chitarrista) Danilo Gallo che mescola il rock con il blues e il jazz, l'improvvisazione con l'avanguardia. Il repertorio di Di Vi Kappa 3 spazia dalla musica dei Doors a Lou Reed, dai Talking Heads a David Bowie, dai Queens of The Stone Age a Soft Cell, passando per Anthony & The Johnson, Prince, Rolling Stones, Ani Di Franco e Nirvana. Il locale La Cantina Scoffone, recentemente ristrutturata (anche con una cucina completamente nuova), è l'erede di Scoffone, la storica bottega del vino degli anni '20: sinonimo di vino di qualità, ospitalità e cucina curata, prosegue sulla scia della tradizione. Con lo stesso spirito di allora, questo ristorante con mescita di vino sfuso offre qualità a costi contenuti (si cena in media con 30 euro). Il vino, rigorosamente italiano, si degusta al bicchiere o si acquista in bottiglia, spillato al momento dalle damigiane. I piatti sono quelli della cucina regionale toscana, dalle tagliatelle fresche fatte in casa agli aromi del Chianti alla fiorentina di Chianina. Prima di ogni concerto è possibile cenare: per le prenotazioni, telefonare allo 02.36532445. JAZZ IN CANTINA - GENNAIO 2017 Cantina Scoffone, via P. Custodi 4, Milano - ore 21.30, ingresso libero; Tel. 02.36532445; www.cantinascoffone.it; info@cantinascoffone.com Martedì 17 gennaio Ron Seguin Trio Ron Seguin (contrabbasso); Antonio Zambrini (piano); Ettore Fioravanti (batteria) Martedì 24 gennaio Guido Bombardieri Trio Guido Bombardieri (sax); Angelo Cultreri (hammond); Gionata Giardina (batteria) Martedì 31 gennaio Di Vi Kappa 3 Kathya West (voce); Valerio Scrignoli (chitarra acustica ed elettrica; elettronica); Danilo Gallo (basso, chitarra elettrica; elettronica)