Ripartire dalla politica: perche’?

Due incontri organizzati dalla Fondazione Ambrosianeum insieme ad Acli, Città dell’uomo, Azione Cattolica, IN DIALOGO – Cultura e Comunicazione, Fondazione Giuseppe Lazzati, per riflettere e avanzare proposte



Dopo il 4 marzo, tra incertezze e novità del quadro politico-istituzionale, sembra acquisito che i singoli cattolici si ritrovino in diverse appartenenze partitiche, ma pare abbiano smarrito il criterio per capire dove nel complesso stanno andando, cosa i loro comportamenti trasmettono, in che misura e con quali implicazioni di etica individuale e collettiva incidono nella convivenza. È come se fede e politica, Buona Novella e arte di governare la polis fossero diventate estranee e indifferenti l’una all’altra.

Una perdita di radici? Un cambio d’epoca? Un respiro corto? Una condivisione acritica di uno smarrimento collettivo? Un contagio psichico del virus dell’indifferenza che mina socialità, rapporti, struttura dell’umano? Di certo una realtà complessa di cui prendere atto, ma da non subire, né sottovalutare. L'Ambrosianeum intende riflettere sulla responsabilità civile che nasce dall’essere cristiani e che dovrebbe animare la dimensione sociale e politica, senza esaurirsi in essa. Lo fa insieme ad Acli, Città dell’uomo, Azione Cattolica, IN DIALOGO – Cultura e Comunicazione, Fondazione Giuseppe Lazzati. In pluralità di istanze, funzioni e sensibilità, ma protesi verso mete comuni cerchiamo di recuperare uno stile di dialogo fraterno, reciprocità, servizio all'insopprimibile prossimità.

La proposta di uno spazio aperto a coloro che vogliono pensare e capire se parlare di ‘bene comune’ ha ancora un significato, se rischiare un pezzo del proprio tempo e della propria vita per la dimensione politica ha tutt'oggi un senso, può generare speranza e non solo frustrazione, rabbia, sfogo, parole in libertà, magari insulti via web; se vale la pena tornare alla parola ragionata, al vis-a-vis, alle competenze, alla umiltà dei punti di vista che discutono rispettosamente, senza mai squalifiche, nella consapevolezza che da posizioni argomentate, vissute con coerenza e coraggio nasce una sintesi credibile e costruttiva.



Programma:

MERCOLEDì 13 GIUGNO 2018, ore 19.30



L’IRRILEVANZA DEI CATTOLICI IN POLITICA: DISIMPEGNO O FRAMMENTAZIONE?



Introduce:

• Marco GARZONIO, Presidente Ambrosianeum



Intervengono:

• Anna SCAVUZZO, Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza, Comune di Milano

• Guido FORMIGONI, Docente di Storia Contemporanea, IULM di Milano



*



LUNEDI’ 25 GIUGNO 2018, ore 19.30



LO SPARTIACQUE DEL 4 MARZO: RADICI, SCENARI, PROSPETTIVE



Introduce:

• Marco GARZONIO, Presidente Ambrosianeum



Intervengono:

• Lucrezia REICHLIN, docente di Economics alla London Business School

• Enzo BALBONI, già Doc.di Giurisprudenza, Università Cattolica, Milano



Informazioni:

Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano;

02.86464053

www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org,

