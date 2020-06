Riprendono le giornate di cura sul territorio

Domenica 21 giugno 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 è stato riqualificato il Parco Giochi di Largo Porto di Classe.

Volontari del Comitato Abruzzi-Piccinni e del Comitato Amici del Parchetto Oreste del Buono si sono uniti per strappare al degrado le panchine, tutti i giochi e i manufatti del Parco.

I cittadini del quartiere hanno hanno deciso di compiere un’azione di volontariato attivo di cura del bene comune proprio nel loro ambito territoriale.

L’intervento ha comportato la rimozione di oltre 100 scritte vandaliche.

Un segnale forte che nasce spontaneo di condivisione di intenti e di amore per la città.

All ' evento hanno partecipato solo 10 volontari nel rispetto delle norme anticovid ma rappresenta un segnale di ripartenza anche dell' attivismo sul territorio dei comitati di quartiere . Patrocinio del Municipio 4

Gallery