Riprendono le iniziative dell’associazione culturale G.o.s.t.

Bollate, 04 settembre 2019 – L'associazione Culturale G.O.S.T. riprende le proprie attività e anche questa stagione si prospetta da subito piena di iniziative nuove ed interessanti. Riprendono i nostri corsi di teatro, sia la sezione ragazzi che quella adulti. Ricordiamo che questa è la seconda parte dei corsi iniziati a gennaio 2019 e che si concluderanno a fine anno con uno spettacolo per ogni corso (ma di questo vi aggiorneremo più avanti nella stagione). Come tutti gli anni prenderemo parte alla "Festa dello sport e delle associazioni" che si terrà domenica 15 settembre 2019 presso il parco Martin Luther King di Bollate (MI) con il nostro stand informativo per tutta la giornata. VeniTE A TROvarci così vi potremo fornire tutte le informazioni sulle nostre iniziative. Anche quest’anno abbiamo deciso di attivare alcuni corsi propedeutici completamente gratuiti sia per ragazzi che per adulti che consentiranno ai potenziali nuovi allievi di capire se l'attività teatrale è di loro gradimento e nel contempo permetterà a noi e al corpo docenti di valutare l'inserimento dei nuovi iscritti nelle classi già in corso o se istituire classi completamente nuove. Quindi non solo una lezione prova, ma la possibilità da subito di provare a fare teatro in modo continuativo e completamente gratuito. Il corso propedeutico può essere seguito anche solo in parte e/o per il numero di lezioni ritenute opportune/necessarie. I primi appuntamenti dei corsi propedeutici sono lunedì 16 settembre 2019 alle ore 17.30 per i ragazzi e mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 20.45 per gli adulti. Le lezioni di tutti i corsi si svolgeranno presso l’Auditorium Don Bosco sito in via C. Battisti 14, Cascina del Sole di Bollate (MI). Per permetterci di organizzarle al meglio si prega gli interessati di inviare una email a corsi@teatrogost.it oppure chiamare il 333 7379870. Come sempre, tutte le news sulle nostre attività sono sul sito www.teatrogost.it.