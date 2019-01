Risate da oscar: Giancarlo Kalabrugovich

Dopo la data prenatalizia “Christmas Show” con Margherita Antonelli e Francesco Rizzuto prosegue al teatro di via Lattanzio la fortunata rassegna di cabaret "Risate da Oscar" promossa dalla KarmArtistico di Francesco Ruta con il quarto appuntamento mensile della stagione in compagnia di storici cabarettisti e nuovi comici televisivi.

Il 19 gennaio torna a grande richiesta uno degli ospiti che ha inaugurato la rassegna, Giancarlo Kalabrugovich.



«Fino a qualche anno fa chi decideva di diventare cabarettista poteva vivere di questo mestiere. Oggi è più difficile, almeno se non hai fatto prima televisione e non sei già un po’ popolare. Trasmissioni come Zelig e Colorado sono state belle vetrine per il lancio di tanti colleghi. Nonostante le difficoltà del caso comunque Milano continua a pullulare di nuovi e talentuosi comici che cercano di emergere, per tradizione. Se hai il sacro fuoco per il cabaret in qualche modo trovi la tua strada.



"Risate da Oscar", rassegna che ho tenuto a battesimo insieme a Bruce Ketta lo scorso maggio 2018, è un evento che dà grande spazio a importanti protagonisti del vero cabaret, come Leonardo Manera o Margherita Antonelli.

Rispetto al web o ad altri ambienti nei quali risulta meno immediato creare una certa atmosfera e intimità col pubblico, la sala teatrale resta ancora l’unico luogo ideale per questa arte dell’intrattenimento. Personalmente il palcoscenico continua ad essere la dimensione perfetta soprattutto per il mio tipo di cabaret, meno interattivo e più surreale. KarmArtistico sta sostenendo una gran bella iniziativa, contribuendo a valorizzare anche il teatro Oscar in città».



Giancarlo Kalabrugovich porterà in scena uno spettacolo dalla comicità ormai largamente rodata e apprezzata negli ultimi anni: dai famigerati racconti stralunati dell’infanzia in periferia a momenti topici come la cresima, passando per l’intrigante filosofia metropolitana e le grottesche avventure di Pino dei Palazzi e dello stesso Kalabrugovich, attraverso scketch arricchiti dalle spigliate capacità di rumorista. «Riproporrò i miei cavalli di battaglia e il mio repertorio vincente ma rifinito con qualche battuta improvvisata e qualche novità. In questo periodo sto mettendo a punto con degli autori anche un nuovo personaggio finora prevalentemente testato nei laboratori. Lo sto provando in questi giorni anche con un costume appropriato, sicuramente lo accennerò nello spettacolo…non perdete questa esclusiva!»

A chiudere la serata la coinvolgente canzone dance “Hai una siga?”, tormentone web di Kalabrugovich degli ultimi mesi e altre sorprese.



RISATE DA OSCAR

La rassegna di cabaret prevede 8 date da ottobre 2018 a maggio 2019 durante le quali, a cadenza mensile, si esibiranno alcuni dei comici più divertenti e amati del momento, provenienti dalle più svariate e rinomate trasmissioni tv e non solo. «Sarà un cartellone ricco in cui alterneremo eventi a cast come quello d’inaugurazione del 20 ottobre a serate dedicate ad uno o due comici come il Christmas Show, seguendo una programmazione il più possibile variegata per un pubblico trasversale», ha dichiarato il capocomico Matteo Iuliani, in arte Bruce Ketta. «Si alterneranno coloro che nel corso degli anni si sono fatti conoscere diventando cardini della comicità come Giancarlo Kalabrugovich, Leonardo Manera, Margherita Antonelli e Francesco Rizzuto a nomi meno noti ma di assoluto spessore artistico, che riteniamo abbiano le potenzialità di affermarsi presto. L’intenzione è sicuramente quella di far crescere sempre di più questa rassegna nel tempo e in città. Sempre mantenendo però fede al primo punto del contratto stipulato con Francesco Ruta: la qualità!»

Ad affiancare Matteo Iuliani in questa nuova avventura la KarmArtistico Italia, agenzia di organizzazione eventi legati al mondo musicale, dello spettacolo e non solo a cura di Francesco Ruta con il quale il comico ha recentemente intrapreso una proficua collaborazione che promette tante altre sorprese e progetti.





