Risate da Oscar: Leonardo Manera 2020

Anno nuovo, vecchi successi: la seconda stagione di "Risate da Oscar", rassegna promossa dalla KarmArtistico di Francesco Ruta, protagonisti storici cabarettisti e comici televisivi provenienti da trasmissioni cult, vede inaugurare il 2020 con un volto noto del cabaret milanese dagli anni ’90: Leonardo Manera.



Nome di punta di programmi come 'Zelig' e 'Colorado' e di serate dal vivo in tutta Italia e conduttore della trasmissione 'I Funamboli' in onda tutte le mattine su Radio24 insieme al giornalista Alessandro Milan, sarà il prossimo artista in cartellone, sabato 25 gennaio alle 21,00 al Teatro Oscar.



«È il secondo anno che partecipo a “Risate da Oscar”: il valore aggiunto di questa rassegna sta nel fatto che, a me soprattutto, da veterano, fa veramente rivivere le atmosfere di quando ho iniziato anni fa, quando il cabaret a Milano aveva ancora un certo valore – spiega Manera.

Mi riferisco proprio a quel cabaret di matrice milanese, nel senso più nobile del termine. Oggi percepisco in città una situazione molto fluida in questo settore, è un periodo di cambiamento e transizione nel quale stanno trovando spazio tanti generi diversi».



Solo la mimica gommosa del suo volto, una sedia, qualche giacca e una parrucca per un viaggio di puro cabaret all’insegna della consueta leggera ironia priva di apparente polemica, pur toccando temi d’attualità, siano personali o politici, economici o sociali.

Ognuno trattato attraverso lo sguardo dei numerosi personaggi che lo hanno fatto amare negli anni o attraverso spassosi monologhi, alcuni portati in scena sin dagli anni ’90 in diverse trasmissioni televisive, alternati ad altri inediti, “da laboratorio”, alla ricerca di quel riscontro dal vivo che solo il pubblico teatrale sa dare:



«Sarà un recital nel quale non mancheranno i miei cavalli di battaglia ma anche alcuni pezzi nuovi che mi auguro abbiano il riscontro sperato.

Sarà un vero piacere e onore portarli in scena per il pubblico di “Risate da Oscar”, tanto più in questo periodo che sto lavorando anche alla creazione di nuove proposte per la TV. Chissà…»





RISATE DA OSCAR | Edizione 2019-20

La seconda edizione della rassegna di cabaret vedrà 9 date da ottobre 2019 a maggio 2020 durante le quali, a cadenza mensile, si esibiranno storici cabarettisti e popolari comici, provenienti dalle più rinomate trasmissioni tv e non solo.



Il direttore artistico Matteo Iuliani, in arte Bruce Ketta, non ha dubbi: «La forza di "Risate da Oscar" è offrire sempre spettacoli di qualità con artisti di nome e a prezzi assolutamente popolari. Anche se il risultato non è scontato credo che la strada che abbiamo deciso di percorrere darà presto i suoi frutti».



Ad affiancare Matteo Iuliani in questa seconda edizione confermata la KarmArtistico Italia, agenzia di organizzazione eventi legati al mondo musicale, dello spettacolo e non solo a cura di Francesco Ruta.



Prossima data: sabato 22 febbraio 2020





