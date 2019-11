Risate da oscar: una serata con Vincenzo Albano e Carmine Del Grosso

Prosegue con successo la seconda stagione per "Risate da Oscar", rassegna di cabaret promossa dalla KarmArtistico di Francesco Ruta, protagonisti storici cabarettisti e comici televisivi provenienti da trasmissioni cult.



Dopo la leggerezza di Fabrizio Fontana, la rassegna continua a novembre con la carica di Carmine Del Grosso e Vincenzo Albano.

Nonostante i numeri dei video sui social la comicità dal vivo continua a rimanere una dimensione unica.

Non solo per far vivere quest’arte nel suo luogo privilegiato ma per far conoscere anche comici di nuova generazione magari destinati a diventare nuovi classici, proprio come Vincenzo Albano e Carmine Del Grosso.



Lo Show del 30 novembre

Vincenzo Albano: «Il mio show non ha un titolo, non mi piace essere monotematico. Rideremo sui casi dei social e sulla mia vita di padre quarantenne in questa società dai ruoli “fluidi” di oggi. E ci sarà naturalmente spazio per il mio personaggio di Colorado, Enzo Ratti, manager di spettacolo cialtrone e più interessato a “scovare” che a proporre. E poi monologhi, personaggi e canzoni: perché quando si ha un palco è un peccato non sfruttarlo ballando cantando, recitando e naturalmente interagendo.



Carmine Del Grosso: «Porterò in scena il meglio del mio show, "Solo uno spettacolo tra amici", titolo che ben descrive il mio modo di rapportarmi al pubblico. Uno spettacolo tra amici - anche se non ci conosciamo spero lo diventeremo: mi divertirò a raccontare aneddoti di vita (quasi tutti autobiografici) o episodi di scanzonata quotidianità così come vengono riportati nello spirito di una allegra comitiva, in una serata in cui si riderà tutti alla pari, senza barriere, me compreso sul palco. Probabilmente testerò anche qualche scketch del nuovo spettacolo che sto terminando di scrivere e che sarà in tour dal 2020».



Vincenzo Albano

Nasce a Taranto nel 1979. Nel 1999 lascia l’amato Sud per spostarsi a Perugia, città nella quale si laurea in Scienze della Comunicazione. Dal 1999 al 2004 lavora in numerosi villaggi turistici come animatore e cabarettista. Nel 2003 fonda con Ciccio Rigoli il duo “I Mensana”. L’esordio televisivo arriva nel 2009 nella trasmissione Central Station. Dal 2012 al 2014 è il presentatore dello "Zelig on the road" di Rozzano. Insieme ad Alice Mangione dà vita al “Trio Cantù” per lo spettacolo "Quasi quasi vado", in scena al Franco Parenti di Milano nel 2012. Nel 2013 passa stabilmente al Laboratorio Artistico di Zelig. Nel 2015 vince il Festival del Cabaret di Martina Franca. Nel dicembre del 2016 è nel cast fisso di "Zelig Event", ultima edizione di Zelig in prima serata su Canale 5 affiancato da Christian De Sica e Michelle Hunziker. Dal 2018 su ZeligTV è nel cast fisso di "Zelig Time" come “uomo dei tutorial”, con il manager Enzo Ratti e il social media manager del #SocialCorner ma è anche l'intervistatore di "People from... Milano” e il commentatore di “Tori scatenati”, “L’uomo più forte del mondo” e “Crossfit games” con Silvio Cavallo. Nel 2019 è nel cast di "Colorado", in prima serata su Italia1 con Paolo Ruffini, Scintilla e Belen Rodriguez. In questo periodo sta registrando la 5° edizione di "Zelig Time" sul canale 63 e seguendo le registrazioni di un programma comico che andrà in onda su Italia 1 agli inizi del prossimo anno. E poi ovviamente sta portando in giro i suoi show. Comico, musicista, intervistatore, monologhista e presentatore, Vincenzo Albano fuori dalle scene ama dire di sé: "Ma parliamo di te che io sono stanco!"



Vincenzo Albano: «Il bello di questa rassegna diretta da Matteo Iuliani, in arte Bruce Ketta e organizzata da KarmArtistico, è saper riportare il cabaret nel posto giusto, cioè in un teatro, senza ricalcare il cliché da serate corali dagli stili televisivi. Ad ogni comico è dedicato il suo spazio, come in questa serata, un modo per far conoscere e affezionarsi a nuovi artisti. Non disdegno le apparizioni televisive ma per i comici in questo momento c’è più necessità di esprimersi dal vivo e Risate da Oscar è una bellissima occasione».



Carmine Del Grosso

Comico, autore e speaker radiofonico, nasce nel 1986 a Napoli ed è tutt’ora incensurato. Sua madre decide di chiamarlo come un personaggio di Gomorra ma la sua vita è in netto contrasto con il suo nome: preciso, puntuale, una brava persona che saluta sempre. Nel 2012 partecipa al programma di Rai1 "Di che talento sei?" condotto da Maurizio Costanzo. Dal 2013 al 2015 ha vinto diversi premi nazionali della comicità, i suoi pezzi sono stati trasmessi dal programma "Ottovolante" di Radio2. Dal 2016 al 2019 è nel cast fisso del programma "StandUp comedy" in onda su "Comedy Central". Nel 2018 partecipa al programma "BcomeSabato" su Rai2 e nel 2019 è nel cast fisso di #Battute? In onda su Rai2. Da un anno porta in giro il suo spettacolo #Solo uno spettacolo tra amici.



Carmine Del Grosso: «La trasversalità dell’offerta è la forza di "Risate da Oscar". Forse perché anche io ho una visione ampia della comicità rispetto alla classificazione tra cabaret e stand up comedy. Il valore aggiunto di questa rassegna è la fusione di queste due “correnti”, grazie alla grande offerta di comici nel corso delle prossime date».





RISATE DA OSCAR | Edizione 2019-20

La seconda edizione della rassegna di cabaret vedrà 9 date da ottobre 2019 a maggio 2020 durante le quali, a cadenza mensile, si esibiranno storici cabarettisti e popolari comici, provenienti dalle più rinomate trasmissioni tv e non solo.



Il direttore artistico Matteo Iuliani, in arte Bruce Ketta, non ha dubbi: «La forza di "Risate da Oscar" è offrire sempre spettacoli di qualità con artisti di nome e a prezzi assolutamente popolari. Anche se il risultato non è scontato credo che la strada che abbiamo deciso di percorrere darà presto i suoi frutti».



Ad affiancare Matteo Iuliani in questa seconda edizione confermata la KarmArtistico Italia, agenzia di organizzazione eventi legati al mondo musicale, dello spettacolo e non solo a cura di Francesco Ruta.





