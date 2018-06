"Rita Ackermann: Movimenti come Monumenti": fino al 9 settembre alla Triennale

Rita Ackermann: Movimenti come Monumenti sarà in mostra alla Triennale fino al 9 settembre.

La personale presenta la più ampia raccolta di opere mai esposta di Rita Ackermann, artista residente a New York che fonde astrazione e figurazione.

Il percorso espositivo, a cura del critico newyorkese e Curator-at-Large dell’Hirshhorn Museum di Washington, Gianni Jetzer, include una serie di chalk painting - tele dipinte ad acrilico con disegni a gessetto - e diverse installazioni suddivise in più pannelli, quali Aesthetic of Disappearance (2014) e Meditation on Violence (2014).

Attraverso le opere di chalk painting Ackermann ha portato a un livello successivo i suoi interventi radicali, creando figure sfocate nei contorni che scivolano nell'astrazione.