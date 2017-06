Il ritmo di Altropiano

Inauguriamo l'estate con un evento all'insegna del ritmo! Storie di strumenti, tonalità e aromi artigiani. PROGRAMMA DELL'EVENTO [SABATO 17 dalle 15:00 alle 22:00] 15:00-18:00 - Laboratorio di riuso creativo per adulti "Gran Rebelot" in collaborazione con La Casa del Riuso-seconda parte Tenuto dagli artigiani di Altropiano Spazio MumbleMumble 15:00-18:00 - "My shadow mug": esperienza di personalizzazione di una tazza Tenuto da Alessandra Amicarelli ed Isa Lissoni Spazio MumbleMumble 15:00-18:00 - Fascioteca Melodilana aperta per prove gratuite su appuntamento Spazio Altropiano 16:00-20:00 - Workshop di trucco e fotografia anni '30 con The Vintage Suite, Make up & Portrait. Foto ritratto finale scattata da una fotografa professionista. Spazio Co.Labo - Coworking Artigiano Zona espositiva Altropiano - scopri le persone che animano l'associazione Altropiano. BANCHETTI DI PRODOTTI BIOLOGICI Come associazione vogliamo promuovere progetti di sostenibilità sociale, per questo ospitiamo i banchetti: -"Fruttiamo la terra" progetto di Fondazione Somaschi per la produzione di frutta e ortaggi biologici attraverso il recupero di persone con fragilità -Azienda Agricola ZIPO produzione di formaggi, miele, riso e salumi biologici -Cascina Contina produzione di pane, torte e biscotti biologici 18:30-22:00 - APERITIVO E CONCERTO DAL VIVO Chiacchiere tra cibo, vino, birra artiginale di PicoBrew e cocktail di ABnormal Gallery. Musica brasiliana dal vivo con il gruppo "Choro Abaixo" composto da: Alessandro Antonucci, violao 7 corde Renata Vinci, clarinete Andrea Chiodi, escaleta Paolo Salvia, pandeiro Il genere musicale brasiliano "choro" è la struttura portante della musica tradizionale del Brasile e deriva dalla fusione tra le danze da salotto dell'Ottocento europeo (polka, valzer, scottish), la musica classica del Vecchio Continente ed i ritmi africani portati in Brasile dagli schiavi; il tutto miscelato con una dose di malinconico fado portoghese. [DOMENICA 18 dalle 15:00 alle 18:00] 15:00-15:30 - Merenda in Altropiano Vieni a scoprire Crema Gentile, la nuova spalmabile 100% naturale. 16:00-17:30 - Laboratorio per bambini "Dalle parole alla musica" in collaborazione con Polini Editore Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni tenuto da Marina Stagnoli Spazio Co.Labo - Coworking Artigiano 15:00-18:00 - Laboratorio di riuso creativo per adulti "Gran rebelot" in collaborazione con La Casa del Riuso-seconda parte Tenuto dagli artigiani di Altropiano Spazio MumbleMumble 15:00-18:00 - "My shadow mug": esperienza di personalizzazione di una tazza Tenuto da Alessandra Amicarelli ed Isa Lissoni Spazio MumbleMumble 15:00-18:00 - Fascioteca Melodilana aperta per prove gratuite su appuntamento Spazio Altropiano -Prezzi- -Ingresso con tessera associativa (5,00 euro) -Laboratorio per adulti "Gran rebelot": 10 euro a giornata -Laboratorio per bambini "Dalle parole alla musica": 5 euro -Workshop di trucco e fotografia anni '30: 55 euro (lancio promozionale) Tutti i laboratori e workshop sono confermati anche in caso di maltempo. Per informazioni e prenotazioni scrivete a info@altropiano.org. Vi aspettiamo!